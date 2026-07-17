فوت ميركاتو: اتفاق شفهي بين بشكتاش وصلاح.. وهذه تفاصيله

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

توصل بشكتاش التركي إلى اتفاق شفهي مع النجم الدولي المصري محمد صلاح بحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

وانتهت رحلة صلاح مع ليفربول بعد 9 سنوات من النجاح ويستعد لخوض تجربة جديدة.

وأوضح "فوت ميركاتو"، أن بشكتاش توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، ومن المقرر أن يوقع عقدا لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام ثان

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وذكر التقرير أن صلاح سيتقاضى راتبا سنويا قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز.

وكان الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، قد كشف عن تفاصيل مفاوضات نادي بشكتاش مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول السابق.

وكتب أوغلو عبر حسابه على إكس: "بشكتاش يقدم عرضه الأول لضم محمد صلاح، بعد اجتماع رامي عباس مع مسؤولي بشكتاش."

ونشر رامي عباس وكيل صلاح، قبل أيام صورة وصوله إلى العاصمة التركية أسطنبول.

وأوضح الصحفي التركي "خفّض صلاح توقعاته بشأن راتبه السنوي للانضمام إلى بشكتاش، بعدما كان يطالب براتب سنوي قدره 15 مليون يورو."

وأتم "اليوم سيكون حاسما في الصفقة.. انتظروا".

ونشر أحمد تشاغلار عضو مجلس إدارة نادي بشكتاش، صورة عبر حسابه على إنستجرام، مكتوبا عليها "صلاح".

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا".

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

محمد صلاح بشكتاش
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