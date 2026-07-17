الشحات: علاقتي بـ الأهلي أكبر من أي شيء.. والموسم المقبل سيكون صعبا للغاية

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 20:30

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي

أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بالتجديد للفريق لمدة موسمين.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وجدد الأهلي تعاقد الشحات لمدة موسمين، بعدما انتهى تعاقده الحالي بنهاية الموسم المنصرم.

وقال حسين الشحات لاعب الأهلي عبر حساب النادي على "فيسبوك": "سعيد جدا للتجديد مع الأهلي والاستمرار لموسمين إضافيين، وأنني سأكون وسط جمهور الأهلي وزملائي في الفريق".

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وأضاف "ما قيل عن المفاوضات لم يحدث، الأهلي بيتي والنينجا مستمر، وعلاقتي بالنادي أكبر من أي شيء".

وأردف "أريد تحقيق كل الألقاب في الموسمين المقبلين، وسنحقق المستحيل من أجل جماهير الأهلي".

وتابع "الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية بعد ما حدث الموسم الماضي، وقادرون على تحقيق كل الألقاب".

وأتم "سعيد بارتداء شارة قيادة الأهلي ويا له من شرف، وأريد أن أكون على قدر المسؤولية".

صاحب الـ33 عاما كان قد انضم للأهلي في 2019 قادما من العين الإماراتي.

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وشارك الشحات خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتوج الشحات بـ19 لقبا بقميص الأهلي منذ الانضمام للفريق.

الأهلي حسين الشحات
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