خبر في الجول - زغلول محمد إلى طلائع الجيش

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 20:18

كتب : عمرو نبيل

زغلول محمد - طلائع الجيش

انضم زغلول محمد من نادي طنطا إلى صفوف طلائع الجيش حسبما علم FilGoal.com.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله حتى صيف 2030.

وبدأ زغلول محمد مسيرته في نادي الاتحاد السكندري وتم تصعيده للفريق الأول ثم رحل لصفوف طنطا.

ويشغل صاحب الـ 24 عاما مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع.

وخاض زغلول من قبل 45 دقيقة فقط في الدوري المصري أمام الجونة في موسم 2023-24 مع زعيم الثغر.

وأصبح زغلول ثالث صفقات الجيش بعد انضمام محمود شبانة من الاتحاد السكندري ومحمد أشرف "روقا" من حرس الحدود.

ورحل عن صفوف الفريق علي حمدي ومحمد شعبان والأردني غيث المدادحة في الصيف الحالي.

وأنهى طلائع الجيش الدوري المصري خلال الموسم الماضي بالمركز التاسع في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 37 نقطة.

زغلول محمد طلائع الجيش الدوري المصري طنطا
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