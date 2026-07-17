خبر في الجول - زغلول محمد إلى طلائع الجيش

انضم زغلول محمد من نادي طنطا إلى صفوف طلائع الجيش حسبما علم FilGoal.com.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله حتى صيف 2030.

وبدأ زغلول محمد مسيرته في نادي الاتحاد السكندري وتم تصعيده للفريق الأول ثم رحل لصفوف طنطا.

ويشغل صاحب الـ 24 عاما مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع.

طلائع الجيش يضم زغلول محمد قادما من طنطا ✍️ pic.twitter.com/9rpdkKRZPt — FilGoal (@FilGoal) July 17, 2026

وخاض زغلول من قبل 45 دقيقة فقط في الدوري المصري أمام الجونة في موسم 2023-24 مع زعيم الثغر.

وأصبح زغلول ثالث صفقات الجيش بعد انضمام محمود شبانة من الاتحاد السكندري ومحمد أشرف "روقا" من حرس الحدود.

ورحل عن صفوف الفريق علي حمدي ومحمد شعبان والأردني غيث المدادحة في الصيف الحالي.

وأنهى طلائع الجيش الدوري المصري خلال الموسم الماضي بالمركز التاسع في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 37 نقطة.