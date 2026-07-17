المحكمة الرياضية الدولية ترفض استئناف الزمالك في مستحقات أيك بصفقة عمر فرج

رفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف الزمالك في قضية مستحقات أيك السويدي بصفقة عمر فرج.

وحسبما جاء في البيان فإن الزمالك أصبح ملزما بسداد مليون و100 ألف دولار أمريكي قيمة الصفقة بالإضافة للفائدة المطبقة من فيفا للنادي السويدي.

وسبق أن أعلن الزمالك توصله لحل أزمة مستحقات الفلسطيني عمر فرج في وقت سابق من شهر يوليو الجاري.

ويلعب عمر فرج حاليا مع فريق هالمستاد السويدي عقب رحيله عن صفوف الأبيض.

وشارك عمر فرج في 5 مباريات بقميص الزمالك وسجل هدفا.

وتوج اللاعب الفلسطيني بلقب كأس السوبر الإفريقي مع الزمالك.

وقلص الزمالك عدد القضايا المطالب بحلها إلى 6 قضايا، بخلاف قضية صلاح الدين مصدق التي تسببت في عقوبة تأديبية غير مشروطة بالسداد.

وتتبقى القضايا التالية:

نادي اتحاد طنجة المغربي (قضيتين)

نادي أولكساندريا الأوكراني (قضيتين)

نادي سانت إيتيان

إبراهيما نداي

العقوبة التأديبية.

وبات الزمالك مطالبا بحل قضية إبراهيما نداي (مليون و800 ألف يورو) + قضيتي نادي أولكساندريا (800 ألف يورو) قبل يوم 25 يوليو للحصول على الرخصة الإفريقية.

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد غير المشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).