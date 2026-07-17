الصفقة رقم 11.. مودرن سبورت يضم كامل كابوريا بعد تيتو واللمبي

أعلن نادي مودرن سبورت ضم كامل كابوريا قادما من نادي بروكسي.

ووقع اللاعب 29 عاما البالغ على عقود انتقاله حتى صيف 2030.

وأًصبح كابوريا اللاعب رقم 11 الذي يضمه مودرن سبورت استعدادا للموسم الجديد.

وضم الفريق كل من محمود الزنفلي من حارس مرمى حرس الحدود وكريم يحيى ظهير كهرباء الإسماعيلية السابق، وأدهم نبيل لاعب بيراميدز السابق ومحمد غريب "تيتو" من المريخ البورسعيدي.

كما ضم مصطفى جمال من نادي جي، والسيد صبحي من القناطر قادما من نادي العبور، ومحمود الحلواني لاعب حرس الحدود، وعبد الرحمن رزق "اللمبي" ويوسف علي ثنائي الإنتاج الحربي.

ويقود المغربي محمد أمين بن هاشم تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل خلفا لأحمد سامي.

وبدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد بالفوز على القناطر الخيرية بنتيجة 6-1، ومن قبلها على النصر للتصدير بنتيجة 2-1.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط الموسم الماضي.