ديروط يعلن إنهاء شراكته مع سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي ديروط المنافس في دوري المحترفين، انتهاء شراكته مع نادي سيراميكا كليوباترا.

وأصدر ديروط بيانا رسميا أعلن فيه نهاية الشراكة بعد فترة من التعاون المشترك: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المرحلة، متمنين التوفيق في الخطوات المقبلة."

وأضاف البيان "ستبقى مصلحة نادي ديروط هي الأولوية دائمًا، وبإذن الله القادم أفضل."

وكان نادي ديروط وقع عقد شراكة مع سيراميكا كليوباترا، لدعم الشركات للأندية الشعبية.

كما كانت تهدف الشراكة إلى احتكاك اللاعبين والمنافسة، حيث ضم فريق ديروط، ناشئين من فريق سيراميكا كليوباترا.

وحل ديروط في المركز الـ 12 بجدول ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي برصيد 40 نقطة.

واحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

وينتظر سيراميكا موقفه من المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة دمج فريقي الشرقية مع إنبي ومنتخب السويس مع بتروجت لإنشاء شركتي كرة قدم.

ويتواجد فريقي منتخب السويس والشرقية بدوري الدرجة الثانية بـ خلال الموسم المقبل ولكنهما سيشاركان برفقة بتروجت وإنبي بالدوري الممتاز.