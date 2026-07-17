رامي عباس: لم نتفاوض مع نادي لا يرغب صلاح في الانضمام له

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 15:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أثار رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، التساؤلات حول مستقبل النجم المصري خلال الفترة المقبلة، بعد تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة "إكس".

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

أمريكا 2026

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ليس من أسلوبنا الدخول في مفاوضات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها، لمجرد إثارة الضجة".

وتأتي تغريدة وكيل صلاح في ظل ارتباط اسم قائد منتخب مصر بعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، من بينها بشكتاش التركي وتشيلسي الإنجليزي.

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وكان محمد صلاح قد تلقى عروضا مؤخرا من بشكتاش وتشيلسي، بحسب ما يتردد حول مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر رامي عباس في وقت سابق ستوري عبر إنستجرام وهو بتركيا، الأمر الذي زاد من التكهنات حول انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش التركي.

وكان سيردار أدالي رئيس نادي بشكتاش، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح، وهتفت الجماهير بالأمس الخميس في تقديم ليوناردو تروسارد بإسم صلاح مطالبين الإدارة بالتعاقد معه.

وتفتح تغريدة رامي عباس الباب أمام تساؤلات جديدة حول مستقبل صلاح، وما إذا كان اللاعب قد تلقى عروضا من أندية لا يرغب في اللعب لها، في ظل اهتمام أكثر من فريق بضمه.

محمد صلاح رامي عباس
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