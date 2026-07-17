عضو مجلس بشكتاش يلمح لتعاقده مع محمد صلاح

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 14:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

ألمح أحمد تشاغلار عضو مجلس إدارة نادي بشكتاش، إلى اقتراب إتمام صفقة محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول السابق.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

ونشر تشاغلار عبر حسابه على إنستجرام، صورة مكتوبا عليه "صلاح".

May be an image of football, American football and text

أخبار متعلقة:
رامي عباس: سنعرف وجهة صلاح المقبلة قريبا جدا جماهير بشكتاش تهتف باسم صلاح خلال حفل تقديم تروسار طبيب منتخب مصر: صلاح تعامل مع إصابته بذكاء.. وحسام حسن وقف ضد رغبة عاشور

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا."

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وسبق أن نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا

.وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

ومن المنتظر أن يعلن محمد صلاح عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة.

وبعد إعلان رحيله عن ليفربول تلقى محمد صلاح الكثير من العروض من الدوري الأمريكي والسعودي والإيطالي.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

محمد صلاح بشكتاش أحمد تشاغلار
نرشح لكم
صحفي تركي: بشكتاش قدم عرضه الأول لضم صلاح.. واليوم سيكون حاسما رامي عباس: لم نتفاوض مع نادي لا يرغب صلاح في الانضمام له كأس العالم - ألونسو: إسبانيا المرشحة منطقيا.. وكنت سأغيب عن نصف نهائي 2010 لهذا الموقف مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد حسم تجديد عقد حسام حسن.. ومدة التعاقد بوكيتينو: إيقاف ميسي؟ أبعدوه عن المرمى.. وسأتخذ قراري حول مستقبلي خلال أسابيع مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تخصيص إدارة لمتابعة مزدوجي الجنسية كأس العالم - لابورتا: إسبانيا ستفوز على الأرجنتين.. والحكم سيكون حاسما فيفا يعلن منح "خواتم" للمنتخب المتوج بكأس العالم 2026
أخر الأخبار
صحفي تركي: بشكتاش قدم عرضه الأول لضم صلاح.. واليوم سيكون حاسما 6 دقيقة | في المونديال
ديروط يعلن إنهاء شراكته مع سيراميكا كليوباترا 20 دقيقة | الدوري المصري
رامي عباس: لم نتفاوض مع نادي لا يرغب صلاح في الانضمام له 20 دقيقة | في المونديال
عضو مجلس بشكتاش يلمح لتعاقده مع محمد صلاح 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ألونسو: إسبانيا المرشحة منطقيا.. وكنت سأغيب عن نصف نهائي 2010 لهذا الموقف 38 دقيقة | في المونديال
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد حسم تجديد عقد حسام حسن.. ومدة التعاقد 56 دقيقة | في المونديال
بوكيتينو: إيقاف ميسي؟ أبعدوه عن المرمى.. وسأتخذ قراري حول مستقبلي خلال أسابيع 2 ساعة | في المونديال
"انحسار المنافسة بين مرشحين".. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول هوية رئيس لجنة الحكام القادم 2 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات