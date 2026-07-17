عضو مجلس بشكتاش يلمح لتعاقده مع محمد صلاح

ألمح أحمد تشاغلار عضو مجلس إدارة نادي بشكتاش، إلى اقتراب إتمام صفقة محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول السابق.

محمد صلاح النادي : لاعب حر بشكتاش

ونشر تشاغلار عبر حسابه على إنستجرام، صورة مكتوبا عليه "صلاح".

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا."

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وسبق أن نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا

.وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

ومن المنتظر أن يعلن محمد صلاح عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة.

وبعد إعلان رحيله عن ليفربول تلقى محمد صلاح الكثير من العروض من الدوري الأمريكي والسعودي والإيطالي.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.