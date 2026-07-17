كأس العالم - ألونسو: إسبانيا المرشحة منطقيا.. وكنت سأغيب عن نصف نهائي 2010 لهذا الموقف

يرى تشابي ألونسو مدرب تشيلسي وبطل العالم مع منتخب إسبانيا عام 2010، أن نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين سيكون متكافئا، رغم أفضلية لا روخا على الورق.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأحد المقبل على ملعب نيويورك جيرسي.

وقال ألونسو عبر إذاعة كوبي: "لست متوترا، أنا متحمس وأنتظر المباراة بشغف، لأنها مباراة كبيرة والفرصة المتاحة فيها استثنائية".

وواصل "منطقيا إذا فكرت في الأمر، فقد يخبرك العقل بأن إسبانيا هي المرشحة، لكن عاطفيا وبالقلب، كل شيء منقسم ومتقارب للغاية، رأينا الأرجنتين في مواقف صعبة وكيف تعاملت معها، فالمنتخب الأرجنتيني يملك قلبا كبيرا".

وأردف "لويس دي لا فوينتي نجح في قيادة الفريق ويتخذ قرارات جيدة للغاية، وأحيانًا تكون صعبة، لكن مصلحة المجموعة تأتي أولًا".

وأضاف "عندما رأيت احتفال بورو بهدفه، وكان البدلاء أول من ذهبوا لاحتضانه، قلت إن هذا فريق متحد بكل معنى الكلمة، وهذا ذكرني كثيرًا بما عشناه في 2010".

وكشف "إنها أجمل مباراة يمكن أن تلعبها، فأي نهائي لكأس العالم هو مباراة أيقونية، ولا أتوقع أن تكون المباراة من طرف واحد لصالح إسبانيا، فالأرجنتين تملك أيضًا إمكانيات جيدة تجعلها قادرة على الاستحواذ والشعور بالراحة مع الكرة".

وأتم حديثه عن مستوى ليونيل ميسي "أعتقد أنه أفضل مما توقعنا جميعا، يبدو في حالة انتعاش، ويقدم مستويات حاسمة للغاية، كما أنه ذكي جدًا".

وعن موقف كاد أن يمنع تشابي ألونسو من خوض نصف نهائي كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا قال: "قبل الاجتماع الفني مع فيسنتي ديل بوسكي، تعرضت لحادث في الحمام، زجاج باب الحمام تحطم بسبب اصطدام، وتسبب في جرح عميق جدًا في فخذي".

وواصل "اتصلت بالطبيب كوتا، الذي كان منقذي، وأنقذني من هذا الموقف دون علم المدرب، ووعدني بألا يخبر المدرب بأي شيء".

وأردف "حافظ الطبيب على السرية، ووضع لي 5 أو 6 غرز في غرفة تبديل الملابس، وتمكنت من الخروج للإحماء".

وواصل "بشكل مذهل، لم يؤثر الجرح على أي عضلة، وتمكنت من خوض المباراة دون مشكلة، وربما كانت أفضل مباراة لعبتها طوال كأس العالم".

وأتم "كنت على بعد ملليمترات من عدم المشاركة في نصف النهائي أمام ألمانيا".

وتوج تشابي ألونسو بكأس العالم 2010 كما حصل على بطولتين يورو 2008، و2012.