مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد حسم تجديد عقد حسام حسن.. ومدة التعاقد

كشف مصدر من اتحاد الكرة، عن موعد تجديد تعاقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، ومدة التعاقد.

ونجح حسام حسن في قيادة منتخب مصر إلى دور الـ 16 في كأس العالم.

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين في ثمن نهائي المونديال، بعد مباراة شهدت أحداثا مثيرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: “اتحاد الكرة سيقرر في اجتماعه المقبل التجديد لحسام حسن مدربا للمنتخب الأول.”

وأضاف المصدر "اتحاد الكرة يدعم حسام حسن للاستمرار حتى كأس العالم 2030."

ومن المقرر إقامة كأس العالم النسخة المقبلة 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعه المقبل بعد عودة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، من أمريكا، بعد حضور نهائي كأس العالم.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين العاشرة مساء الأحد 19 يوليو، في نيويورك.

وأعلن هاني أبو ريدة، في بيان رسمي عقب كأس العالم، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.