بوكيتينو: إيقاف ميسي؟ أبعدوه عن المرمى.. وسأتخذ قراري حول مستقبلي خلال أسابيع

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 13:16

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - مدرب منتخب أمريكا

كشف ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة، عن الطريقة المثالية للحد من خطورة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم الأحد المقبل على ملعب نيويورك جيرسي.

وقال بوكيتينو عبر إذاعة كادينا كوبيه: "كلما ابتعد ميسي عن مرماك، كان ذلك أفضل، لا يمكنك الاعتماد على الرقابة الفردية في كرة القدم الحالية، فهذا أمر مستحيل".

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وواصل "يجب ممارسة ضغط كبير على الأرجنتين حتى لا يتمكن لاعبوها من التواصل مع ميسي، ومحاولة اللعب في نصف ملعب المنافس".

وأردف "منتخب إسبانيا يملك الأدوات اللازمة لفرض أسلوب لعبه الجماعي، ومنع الأرجنتين من التقدم بالكرة".

وعن نهائي كأس العالم قال: "أفضل مباراة يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي، إنها واحدة من أهم المباريات التي ستقام في تاريخ كرة القدم".

وتابع "هناك أوجه تشابه بين إسبانيا والأرجنتين، فكلا المنتخبين ارتفع مستواه مع مرور البطولة، الأرجنتين رفعت مستواها كلما واجهت منتخبات أفضل، والأمر نفسه حدث مع إسبانيا، بالنسبة لي لا يوجد مرشح للفوز، أرى المباراة متكافئة بنسبة 50-50".

وأضاف "الأرجنتين تملك هدوءا نابعا من الفوز بكأس العالم وكوبا أمريكا، لكن إسبانيا أيضا لديها لاعبون قادرون على التعامل مع هذا الضغط".

وعن مستوى باو كوبارسي مدافع إسبانيا قال: "إنه أمر مذهل، أعتقد أنه يقدم بطولة رائعة".

وكشف "رغم أنني أرجنتيني، فإن تكويني كمدرب كان هنا في لاس روزاس بمدريد، لذلك فإن خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا ستكون أقل ألما بالنسبة لي من الخسارة أمام منتخب آخر".

وأتم حديثه عن مستقبله مع منتخب أمريكا وقال: "لدي عرض للاستمرار في منصبي كمدرب للمنتخب، وسأتخذ قراري خلال الأسابيع المقبلة".

وخاض بوكيتينو منتخب أمريكا في 31 مباراة محققا 18 انتصارا وتعادل و12 هزيمة.

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