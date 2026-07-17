مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تخصيص إدارة لمتابعة مزدوجي الجنسية

كشف مصدر من اتحاد الكرة، عن تخصيص إدارة لمتابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com، أن إدارة الكرة قرر تخصيص تلك الإدارة للاستفادة من اللاعبين مزدوجي الجنسية على غرار هيثم حسن.

وانضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني لقائمة منتخب مصر في معسكر مارس الماضي.

وأوضح المصدر، أن لجنة متابعة اللاعبين مزدوجي الحنسية ستكون تحت إشراف مباشر من أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الكرة.

ومن مقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة الملفات العالقة في الاجتماع المقبل.

وسيجمع مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد عودة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، من أمريكا، بعد حضوره نهائي كأس العالم.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة المثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وتألق هيثم هيثم رفقة المنتخب المصري في مباراتي أستراليا والأرجنتين بكأس العالم.

ويحمل هيثم الجنسيات المصرية والفرنسية والتونسية، ولكن اختار اللعب بقميص الفراعنة.