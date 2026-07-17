كأس العالم - لابورتا: إسبانيا ستفوز على الأرجنتين.. والحكم سيكون حاسما

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 12:27

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

يرى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن منتخب إسبانيا هو الطرف الأفضل في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، متوقعا تتويج لا روخا باللقب.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم بعدما حقق انتصارا كبيرا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي للمونديال.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة كادينا كوبيه: "سبق وأعلنت موقفي، أنا مع إسبانيا، إسبانيا ستفوز بالمباراة وهي الطرف الأفضل من الأرجنتين".

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وواصل "إذا كان الحكم قادرا على فرض شخصيته، فستكون لدى منتخب إسبانيا فرص أكبر للفوز بالمباراة، لكن على الحكم أن يفرض نفسه".

وكان طريق منتخب إسبانيا شاقا للوصول إلى المباراة النهائية حيث تأهل في صدارة مجموعته الثامنة محققا 7 نقاط بانتصارين وتعادل.

وتأهل منتخب إسبانيا أمام النمسا من دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما تخطى عقبة البرتغال بهدف مقابل لا شيء في دور الـ16.

وحقق منتخب إسبانيا انتصارا شاقا أمام بلجيكا في الدور ربع النهائي وحققوا انتصارا هاما أمام فرنسا في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

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