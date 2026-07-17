فيفا يعلن منح "خواتم" للمنتخب المتوج بكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جائزة خاصة للفائز بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم، الساعة العاشرة مساء الأحد، في نيويورك.

وكشف فيفا، عن حصول الفريق الفائز على خواتم البطولة.

وسيتواجد على جانب الخاتم كأس العالم، فيما سيتواجد على الجانب الآخر منه تصميم يعكس هوية الفريق الفائز.

وأوضح الاتحاد الدولي "كل خاتم مرقّم بشكل فردي، ومصمّم خصيصاً، ويُسلّم مع شهادة أصالة خاصة به."

وتعد تلك المرة الأولى التي يقدم فيها خواتم في مسابقة تابعة للفيفا، مما يجلب التقاليد الأمريكية الشهيرة إلى عالم كرة القدم.

وسينجح الفريق الفائز في الفوز برمز جديد إلى جانب الكأس الشهيرة، والميداليات الذهبية.

وذكر فيفا أنه تم إصدارة مجموعة محدودة تضم 2026 خاتمًا، منها 30 خاتمًا مخصصة للفائزين.

كما سيتم تخصيص 1996 خاتمًا متاحة للجماهير في جميع أنحاء العالم، كمنتج مرخص رسميًا يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز أمام فرنسا 2-0، فيما أطاح منتخب الأرجنتين بمنافسه إنجلترا 2-1.

وتعد تلك المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها المنتخبان في النهائي.

وسبق أن توج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010.

فيما توج المنتخب الأرجنتين بكأس العالم 3 مرات، أعوام 1978، و1986، و2022.

ويسعى التانجو الأرجنتيني للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، في سابقة ستحدث للمرة الثالثة في التاريخ بعد إيطاليا 1930، و1934، والبرازيل 1958، و1962.

كما يأمل المنتخبان في الجمع بين البطولة القارية وكأس العالم.

إسبانيا الفريق المتوج بيورو 2024، والأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024.