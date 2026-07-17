كأس العالم - رقم قياسي ينتظر يامال.. وكوبارسي على موعد مع التاريخ

يستعد لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، لتحقيق رقم قياسي جديد خلال نهائي كأس العالم، حال مشاركته أمام الأرجنتين.

ويبلغ يامال من العمر 19 عاما و6 أيام، ما يجعله مرشحا لأن يصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك في المباراة النهائية.

ولم يشارك في نهائي المونديال بعمر أصغر من يامال سوى الأسطورتين البرازيلي بيليه والإيطالي جوزيبي بيرجومي.

ومن المنتظر أن يشارك يامال في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، بعدما ظهر في جميع مباريات إسبانيا بالبطولة حتى الآن، ليصبح حال مشاركته أصغر لاعب ثالث في تاريخ النهائيات، متفوقًا على كيليان مبابي.

لكن رقم مبابي بات مهددا أيضا من زميل يامال في منتخب إسبانيا، باو كوبارسي.

ويقدم مدافع برشلونة بطولة استثنائية، إذ بدأ جميع مباريات إسبانيا ولعب كل دقيقة مع فريق المدرب لويس دي لا فوينتي، كما ساهم في صلابة دفاعية جعلت منتخب بلاده يستقبل هدفا واحدا فقط طوال البطولة.

وفي حال مشاركته أساسيا أمام الأرجنتين، سيصبح كوبارسي رابع أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم، بعمر 19 عاما و178 يوما، متفوقا كذلك على مبابي.

ولا يتوقف الأمر عند المشاركة، إذ إن تتويج إسبانيا باللقب سيجعل يامال وكوبارسي ثالث ورابع أصغر لاعبين في التاريخ يرفعان كأس العالم.