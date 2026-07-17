كأس العالم - حكم فنزويلي يدير مباراة إنجلترا وفرنسا.. وظهور مغربي

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

الحكم خيسوس فالنزويلا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة مباراة إنجلترا أمام فرنسا إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا.

ويلتقي منتخبات إنجلترا وفرنسا، الساعة 12 صباح يوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وخسر منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين 2-1، فيما سقط منتخب فرنسا 2-0 أمام إسبانيا في مباراتي نصف النهائي.

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وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم ساحة: الفنزويلي خيسوس فالنزويلا

مساعد أول: الفنزويلي خورخي أريجو

مساعد ثان: الفنزويلي توليو مورينو

حكم رابع: المغربي جلال جيد

حكم مساعد احتياطي: المغربي زكريا برينسي.

الحكم الفنزويلي صاحب الـ 42 عاما، سيدير مباراته الرابعة في كأس العالم.

وأدار خيسوس فالنزويلا مباراتي أستراليا وتركيا، والبوسنة أمام قطر في دور المجموعات.

كما أدار مباراة كوت ديفوار أمام النرويج 2-1 في دور الـ 32 بكأس العالم.

كأس العالم خيسوس فالنزويلا
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