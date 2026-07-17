رامي عباس: سنعرف وجهة صلاح المقبلة قريبا جدا

أثار رامي عباس وكيل محمد صلاح، لغزا حول مستقبل النجم المصري.

محمد صلاح النادي : لاعب حر أمريكا 2026

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا."

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

وسبق أن نشر رامي عباس، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا.

.وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وأقام النادي التركي حفل توقيع رسمي للاعب البلجيكي على ملعب توبراش.

ووفقا للتقارير التركية حضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد. (طالع التفاصيل)

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وظهرت علامات الابتسام على وجه سردال أدالي رئيس النادي التركي دون التعليق على الأمر.

وسبق أن صرح أدالي عن فكرة ضم صلاح قائلا: "تنتشر الشائعات. كل هذا لأننا نحن من نخلق ذلك".

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.