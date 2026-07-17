كأس العالم - "نسي بطاقة صفراء وشاهد على فوز تاريخي".. حكم سلوفيني يدير النهائي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم العاشرة مساء الأحد، في نيويورك.

وأسند فيفا المباراة إلى طاقم حكم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش، وكذلك يتواجد حكمين عربيين في القائمة.

وجاء طاقم حكام النهائي على النحو التالي:

حكم ساحة: السلوفيني سلافكو فينتشيتش

مساعد أول: السلوفيني توماز كلانشنيك

مساعد ثان: السلوفيني أندراز كوفاسيتش

حكم رابع: الأردني أدهم مخادمة

حكم احتياطي مساعد: محمد الخلف

ونشر الحساب الرسمي لـ فيفا، لقطات أثناء الكشف عن حكم النهائي، ليبكي فينتشيتش فرحا باختياره لإدارة المباراة.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁 Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

وتعد تلك المباراة السادسة في تاريخ الحكم صاحب الـ 46 عاما، في كأس العالم.

وكان فينتشيتش شاهدا على فوز السعودية أمام الأرجنتين 2-1 في كأس العالم 2022.

كما أدار في نفس المونديال مباراة إنجلترا وويلز والتي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بثلاثية نظيفة، ليكتفي بمباراتين في مرحلة المجموعات.

وفي المونديال الحالي، أدار مباراتين في دور المجموعات، البرازيل أمام المغرب 1-1، وفوز الجزائر أمام الأردن 2-1.

كما أسندت له مهمة إدارة مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ 32، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-0.

وفي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أدار الحكم السلوفيني مباراة الإياب بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، في ربع النهائي.

وتلقى انتقادات بعد طرده إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد.

وأظهرت اللقطة إشهار الحكم للبطاقة الصفراء الثانية للاعب الملكي إدواردو كامافينجا لإضاعة الوقت، قبل أن يذكره لاعبو بايرن ميونيخ بحصوله بطاقة صفراء أولى، ليشهر له البطاقة الحمراء.