ماركا: مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة السوبر الإسباني

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 01:03

كتب : FilGoal

السوبر الإسباني

تتواجد مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة كأس السوبر الإسباني 2027.

واستضافت المملكة العربية السعودية السوبر الإسباني في السنوات الماضية لكنها ستعلق استضافة النسخة المقبلة نظرا لتنظيم كأس آسيا 2027 في نفس الفترة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن قطر كانت ضمن الدول المرشحة لاستضافة السوبر الإسباني لكن الحرب الأمريكية الإيرانية تصعب الأمور نظرا للمخاطر.

أخبار متعلقة:
الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني أس: خسارة السوبر الإسباني لن تطيح بتشابي ألونسو موعد نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.. والقناة الناقلة صدق سيميوني.. ريال مدريد يثأر من أتلتيكو ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

وكشف التقرير إلى أن مصر تنافس الصين والمكسيك وأمريكا لاستضافة كأس السوبر الإسباني 2027.

وكشف التقرير أن الاتحاد المصري تواصل مع نظيره الإسباني لبحث إمكانية إقامة البطولة في القاهرة خاصة "أن شغف مصر بكرة القدم الإسبانية هائل، والنجاح في هذا الصدد شبه مضمون".

وأوضح "العلاقات تعززت بين الاتحادين بعد حل أزمة الهتافات التي صاحبت مباراة مصر ضد إسبانيا الودية في مارس الماضي".

وتتنافس فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وريال سوسيداد في السوبر الإسباني والذي سيقام في الأسبوع الأول من فبراير 2027.

وتوج برشلونة بلقب السوبر الإسباني في آخر نسختين ورفع رصيده لـ16 لقبا مقابل 13 لريال مدريد.

وأقيم السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق بدءا من 2020 أقيمت 6 منها في المملكة العربية السعودية عدا نسخة 2021.

مصر السعودية كأس السوبر الإسباني
نرشح لكم
آس: فالفيردي القائد الأول لـ ريال مدريد.. وفينيسيوس ثانيا كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو كأس العالم - موندو: لابورت يُعرض على برشلونة لتعزيز دفاع الفريق سانتي أونا: أوليسي يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد.. والنادي يستعد لصفقة قياسية فوت ميركاتو: أوباميانج يعود للدوري الإسباني مصدر من الأهلي لـ في الجول: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع برشلونة للعب كأس خوان جامبر ماركا: قلق في برشلونة بسبب دي يونج.. إصابة في الركبة تهدده بالغياب لـ 4 أشهر جولة مؤجلة.. الكشف عن مواعيد أول 3 مباريات لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
ماركا: مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة السوبر الإسباني 13 دقيقة | الدوري الإسباني
أورلاندو بايرتس ينفي اقتراب وادو من تدريب الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
بعد عودة أبو ريدة.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع المقبل 49 دقيقة | الكرة المصرية
حمدي فتحي: صلاح كان يرعب مدافعي الأرجنتين.. وشوبير من أفضل حراس كأس العالم 54 دقيقة | في المونديال
"شوقي قد يجمع المنصبين".. في الجول يكشف المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي والمدير الفني للاتحاد ساعة | منتخب مصر
ظهور ليفاندوفسكي الأول في أمريكا يتأجل بسبب "سوء جودة الهواء" ساعة | أمريكا
بعد 4 سنوات مع روما.. يوفنتوس يضم زكي شيليك ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يسجل كل لاعبيه في القائمة الأولية لموسم 2026-27 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات