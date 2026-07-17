ماركا: مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة السوبر الإسباني

تتواجد مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة كأس السوبر الإسباني 2027.

واستضافت المملكة العربية السعودية السوبر الإسباني في السنوات الماضية لكنها ستعلق استضافة النسخة المقبلة نظرا لتنظيم كأس آسيا 2027 في نفس الفترة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن قطر كانت ضمن الدول المرشحة لاستضافة السوبر الإسباني لكن الحرب الأمريكية الإيرانية تصعب الأمور نظرا للمخاطر.

وكشف التقرير إلى أن مصر تنافس الصين والمكسيك وأمريكا لاستضافة كأس السوبر الإسباني 2027.

وكشف التقرير أن الاتحاد المصري تواصل مع نظيره الإسباني لبحث إمكانية إقامة البطولة في القاهرة خاصة "أن شغف مصر بكرة القدم الإسبانية هائل، والنجاح في هذا الصدد شبه مضمون".

وأوضح "العلاقات تعززت بين الاتحادين بعد حل أزمة الهتافات التي صاحبت مباراة مصر ضد إسبانيا الودية في مارس الماضي".

وتتنافس فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وريال سوسيداد في السوبر الإسباني والذي سيقام في الأسبوع الأول من فبراير 2027.

وتوج برشلونة بلقب السوبر الإسباني في آخر نسختين ورفع رصيده لـ16 لقبا مقابل 13 لريال مدريد.

وأقيم السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق بدءا من 2020 أقيمت 6 منها في المملكة العربية السعودية عدا نسخة 2021.