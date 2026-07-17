أورلاندو بايرتس ينفي اقتراب وادو من تدريب الزمالك

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي عدم صحة الأنباء التي تشير لاقتراب مدربه المغربي عبد السلام وادو من تدريب الزمالك.

وأشارت بعض التقارير إلى أن وادو ضمن المرشحين لتدريب الأبيض الموسم المقبل.

يبحث الزمالك عن مدرب جديد لخلافة معتمد جمال عقب تحقيق لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وارتبط اسم البرتغالي ألكسندر سانتوس بتدريب الزمالك لكنه فضل قيادة الكويت الكويتي، فيما رفض المغربي جمال سلامي تدريب الأبيض وفقا لتقرير لموقع le360 المغربي.

المدرب البالغ 47 عاما درب فرق مولودية وجدة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي ومارومو جالانتس في جنوب إفريقيا وأخيرا أورلاندو بايرتس.

وقيادة وادو الموسم الماضي فريقه بايرتس لإنهاء سيطرة صنداونز المحلية والتي امتدت لـ 9 مواسم.

وعاد أورلاندو لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 2011-12، كما حقق الثلاثية الموسم الماضي بعد الفوز بلقب كأس جنوب إفريقيا وكأس الرابطة.

وأصبح المغربي عبد السلام وادو أول مدرب عربي يتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي.

كما سبق أن قاد فريق فيتا كلوب الكونغولي للفوز بلقب الكأس في 2024.