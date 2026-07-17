بعد عودة أبو ريدة.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع المقبل

كشف مصدر من اتحاد الكرة، عن موعد اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة سيجتمع عقب عودة هاني أبو ريدة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب حضور نهائي كأس العالم واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي."

وأشار المصدر إلى أن الموعد المبدئي لاجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة سيكون يوم 23 يوليو.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد 19 يوليو، في نيويورك.

ومن المقرر أن يناقش اتحاد الكرة في الاجتماع عددا من الملفات.

وتأتي أبرز الموضوعات المطروحة، منصبي المدير الفني لاتحاد الكرة، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وكشف FilGoal.com عن طرح 3 أسماء لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، و5 أسماء لقيادة المنتخب الأولمبي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

كما سيعتمد مجلس الإدارة تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول وجهازه الفني.

وكذلك سيناقش المرشح لمنصب لجنة الحكام خلفا لأوسكار رويز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمطالبة بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه يوم الخميس الماضي: "في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الإفريقية المشاركة في كأس العالم، تقدم هاني أبو ريدة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.".. طالع التفاصيل بالضغط هنا