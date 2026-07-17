حمدي فتحي: صلاح كان يرعب مدافعي الأرجنتين.. وشوبير من أفضل حراس كأس العالم

كشف حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، عن كواليس مشوار الفراعنة في كأس العالم، ومواجهة الأرجنتين، مشيدا بمستوى محمد صلاح ومصطفى شوبير، كما كشف تفاصيل خاصة عن مصطفى زيكو.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعد تلقي الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال حمدي فتحي عبر أون سبورت: "شعرنا بالاحباط لأن هدف مصطفى زيكو ألغي ضد الأرجنتين، خاصة أنه كان هدفا جميلا".

وواصل "محمد صلاح مختلف دائما، لكنه في بطولة كأس العالم الحالية كان يساعدنا كثيرا ويقدم مستوى مميز".

وأردف "مدافعو الأرجنتين كانوا يخشون مواجهة محمد صلاح، لأنهم يعرفونه جيدا".

وكشف "تفاجأنا جميعا عندما ذهب ليونيل ميسي إلى محمد صلاح قبل دخول الملعب، وكلنا احترمنا ميسي كثيرا بسبب هذه اللقطة".

وعن انضمام زيكو لمنتخب مصر قال: "تفاجأنا جميعا في المعسكر قبل مباراة روسيا عندما انضم زيكو، خاصة أنه لم يشارك معنا في التصفيات، لكنه قدم مستوى كبيرا وصنع إضافة مميزة للمنتخب، وكلنا رحبنا به".

وتابع "حسام حسن يقول لزيكو دائما "خلي والدتك تدعيلنا على طول"

وأوضح "شخصية زيكو مميزة، فهو يريد اللعب وتسجيل الأهداف دائما، كنت أتابعه من قبل مع الأندية التي شارك بها، وهو لاعب مميز ويقدم مستوى كبير".

وعن المشاركة في كأس العالم قال: "قبل أن نذهب إلى كأس العالم، اجتمعنا واتفقنا على أننا نريد تحقيق شيء كبير في هذه النسخة، وكان هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وليس مجرد المشاركة العابرة".

وواصل "محمد صلاح يمنحنا حافزا دائما، ويتحدث لمصلحة المنتخب والبلد، ودائما يبحث عن إسعاد الجماهير".

وعن محمد هاني قال: "لا أتذكر أن محمد هاني سجل هدفين في مرماه، لأنه قدم بطولة كبيرة ومباريات مميزة مع المنتخب، لا نحب أن نفتح معه هذا الموضوع حتى لا يتأثر به".

وأكمل "في مباراة بلجيكا قدم هاني مباراة مثالية، لكن لم يكن التوفيق حليفه وسجل هدفا بالخطأ في مرماه".

وعن أداء مصطفى شوبير قال: "شوبير من اللاعبين المجتهدين للغاية، ويحافظ على نفسه، وكنت أتوقع أن يقدم بطولة كبيرة، وهذا ما حدث بالفعل".

وكشف "بالنسبة لي، مصطفى شوبير من أفضل حراس البطولة".

وأتم "محمد الشناوي دائما بجوار شوبير، وينصحه ويدعمه، كنا دائما نجلس معا، وكانت الأجواء مثالية ولم تؤثر على أي شخص".

وعن حسام حسن قال: "حسام حسن جيد جدا في قراءة المباريات، ويستطيع التحكم في إيقاعها، كما أنه يثق بي بشكل كبير داخل الملعب، لذلك أشارك في العديد من المباريات في مراكز مختلفة".

وواصل "هدف إيران الثاني، قبل إلغائه، كان بمثابة الكابوس بالنسبة لنا، فكرة التحول في جدول الترتيب خلال لحظة واحدة من المركز الثاني إلى المركز الثالث كانت مرهقة للغاية".

وعن مواجهة السنغال والمغرب قال: "لم نكن نخشى مواجهة السنغال في البطولة إذا تأهلنا من المركز الثالث، لم يكن الحظ حليفنا في المباريات السابقة أمامهم، لكن كل مباراة لها ظروفها المختلفة".

وأكمل "كنا سنحقق الفوز على السنغال إذا واجهناهم في دور الـ32 من كأس العالم".

وأردف "لدينا الآن الخبرة الكافية لمواجهة أي منافس، ولا نخشى أحدا، مواجهة منتخبات كبيرة في كأس العالم منحتنا خبرة كبيرة، ولم نعد نخشى مواجهة أي منتخب".

وأضاف "منتخب المغرب يشعر بالقلق من مواجهة مصر، وبإمكاننا تحقيق الفوز عليه إذا واجهناهم".

وكشف "شاهدت فيديو زيكو الحكم نو فير بعد مباراة الأرجنتين في الأتوبيس "مت ضحك"

وأتم "إسلام عيسى بدأ معانا مؤخرا وأثبت نفسه، ومحمد حمدي كان في معسكر المنتخب من بداية المشوار، لكن ملهمش نصيب يكونوا في كأس العالم، وأتمنى لهم الشفاء ويكونوا معانا في كأس العالم القادم".