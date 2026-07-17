"شوقي قد يجمع المنصبين".. في الجول يكشف المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي والمدير الفني للاتحاد

يناقش اتحاد الكرة موقف منصبي المدير الفني لاتحاد الكرة، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن 5 أسماء مرشحة لتدريب المنتخب الأولمبي، وكذلك ترشيح 3 أسماء لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وسيعقد اتحاد الكرة اجتماعا عقب عودة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لحسم المنصبين.

وأوضح المصدر أن الأسماء الثلاثة المرشحة لتولي منصب المدير الفني للاتحاد، هم شوقي غريب، وأيمن الرمادي، ومحمد عبد العظيم "عظيمة".

وأشار المصدر إلى أن شرقي غريب الأقرب لتولي المنصب.

كما كشف عن طرح فكرة داخل أروقة الاتحاد، ليتولى شوقي غريب منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي نظرا لخبراته الكبيرة.

ولكن ربط المصدر، إمكانية جمع شوقي غريب بين المنصبين، بموافقة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.

وسبق وأن عمل شوقي غريب في منصب المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول رفقة حسن شحاتة من نوفمبر 2004 وحتى يونيو 2011.

بينما تولى قيادة منتخب مصر لمدة عام من نوفمبر 2023 وحتى 2024، والمنتخب الأولمبي خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

كما فاز منتخب الشباب تحت قيادة شوقي غريب بالميدالية البرونزية في مونديال 2001.

كما وضع اتحاد الكرة اسم محمد شوقي كخيار أول لتولي تدريب المنتخب الأولمبي.

وذكر المصدر أنه سيتم استطلاع رأي محمد شوقي أولا، نظرا لارتباطه بعقد مع نادي زد.

وطرح اتحاد الكرة أسماء معتمد جمال، وأيمن الرمادي، بالإضافة إلى طرح اسم عادل مصطفى نظرا لخبراته السابقة وعمله رفقة روجيرو ميكالي في أولمبياد باريس.

وحصل منتخب مصر الأولمبي على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 قبل قيادة ميكالي ومعاونه عادل مصطفى.

ويستعد المنتخب الأولمبي المقرر تشكيله لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.