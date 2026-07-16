بعد 4 سنوات مع روما.. يوفنتوس يضم زكي شيليك

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ضم التركي زكي شيليك حتى يونيو 2029.

زكي شيليك النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويأتي ذلك في صفقة انتقال حر عقب 4 مواسم قضاها بقميص روما الإيطالي.

وأصبح شيليك رابع صفقات السيدات العجوز بعد تفعيل بند شراء كل من لويس أوبيندا وجيرمي بوجا، وضم جيف إيكاتور من جنوى.

وشارك الظهير الأيمن البالغ 29 عاما 151 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 10.

Zeki Celik è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️ Benvenuto! ➡️ https://t.co/dKzjnZ4Z4N pic.twitter.com/1rlWj1mEPJ — JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2026

وقبلها توج مع ليل الفرنسي بلقب الدوري بعدما شارك في 143 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 18.

كما مثل فرق بورصا سبور وإسطنبول سبور وبورصا نيلوفر في تركيا.

وتواجد شيليك في قائمة منتخب تركيا في كأس العالم 2026 والتي ودعت مبكرا من دور المجموعات، كما ارتدى شارة قيادة فريقه.

ويشارك يوفنتوس المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز السادس في الموسم الإيطالي.

ويخوض البيانكونيري 4 وديات قبل بداية الموسم الجديد ضد بازل السويسري وستاندر دو ليج البلجيكي ونيس الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

ويبدأ يوفنتوس الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة فروسينوني في الجولة الأولي يوم 23 أغسطس المقبل.