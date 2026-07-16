خبر في الجول - الصفقة تمت.. إبراهيم النجعاوي إلى سلافيا براج التشيكي

أتم نادي الإسماعيلي، اتفاقه مع سلافيا براج، لانتقال إبراهيم النجعاوي إلى بطل الدوري التشيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن سلافيا براج أرسل قيمة الصفقة لضم إبراهيم النجعاوي، مقابل 350 ألف دولار.

كما تضمن الاتفاق حصول الإسماعيلي على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلاً 15 %، حسبما علم FilGoal.com

ويُنهي النجعاوي إجراءات سفره إلى التشيك، ومن المنتظر أن يسافر اللاعب خلال أيام.

وسيتم النجعاوي 18 عاما، شهر أغسطس المقبل.

وكان الإسماعيلي طلب الحصول على 400 ألف دولار نظير الاستغناء عن اللاعب، قبل أن يتوصل الطرفان إلى قيمة 350 ألف دولار.

إبراهيم النجعاوي من ناشئي الإسماعيلي، ويشارك مع الإسماعيلي منذ الموسم الماضي بعد تصعيده للفريق الأول

وشارك ناشئ الإسماعيلي الموسم الماضي في 25 مباراة بكافة البطولات، بواقع 18 مباراة في الدوري، و6 مباريات في كأس الرابطة، ومباراة في كأس مصر.

وشارك النجعاوي في كأس العالم للشباب تحت 17 العام الماضي، مع منتخب مصر وأسهم في وصوله لدور الـ 32 من البطولة.

ويلعب النجعاوي صاحب الـ 18 عاما في مركز الجناح الأيمن.

وودع سلافيا براج مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز الـ34.

وتوج فريق سلافيا براج بلقب الدوري التشيكي، ويستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.