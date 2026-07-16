كأس العالم - توخيل يعلن استمراره مع منتخب إنجلترا حتى 2028

شدد توماس توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا على استمراره في مهمته حتى يورو 2028.

وطالب البعض رحيل المدرب الألماني عقب الخسارة في نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عن مستقبله: "لدي عقد حتى بطولة أمم أوروبا على أرضنا، وأنا أتطلع إلى ذلك".

ومن جانبه كتب مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: "سيبذل توماس والمدربون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، ثم سيقودوننا إلى التأهل لبطولة يورو 2028 التي ستقام على أرضنا".

"I have a contract until the home Euros and I'm looking forward to that" Thomas Tuchel speaks on England's Bronze Final against France and Euro 2028 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/LvB9y16P8Q — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 16, 2026

وانضم الألماني لتدريب منتخب إنجلترا خلفا لجاريث ساوثجيت في يناير 2025 وحتى نهاية كأس العالم 2026.

وبعد 10 مباريات فقط قرر الاتحاد الإنجليزي تمديد تعاقده حتى 2028.

وخلال 21 مباراة بشكل عام فاز الأسود الثلاثة في 16 مباراة وتعادل في 2 وخسر 3.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة فرنسا في مباراة المركز الثالث من كأس العالم 2026 والتي تبدأ في الثانية عشر منتصف الليل ليوم الأحد.

وسبق أن درب توخيل أندية أوجسبورج وماينز وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ.