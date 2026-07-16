سكاي: أوليسي لم يبد رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد

الخميس، 16 يوليه 2026 - 22:07

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، عن موقف مايكل أوليسي من الرحيل عن بايرن ميونيخ.

مايكل أوليسي

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وكان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد قبل منافسات كأس العالم، ونفى وقتها النادي الإسباني الخبر.

قبل أن ينشر سانتي أونا الصحفي الفرنسي، خبرًا عن رغبة أوليسي في الانضمام إلى ريال مدريد.

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ونفت سكاي تلك الأنباء: "مايكل أوليسي لم يبد رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد."

وأضافت سكاي "أي تمديد لتعاقده سيتضمن تعديلا ليصبح ضمن أعلى 3 لاعبين أجرا في بايرن ميونيخ."

وينتهي عقد أوليسي مع بايرن ميونيخ عام 2029، بدون شرط جزائي.

ويرغب بايرن ميونيخ في تمديد عقد أوليسي مبكرًا، بحسب سكاي.

ويشارك أوليسي حاليا مع فرنسا في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب فرنسا الخاسر من مواجهة إنجلترا ضد الأرجنتين لتحديد المركز الثالث.

وكان ريال مدريد قد تعاقد بالفعل حتى الآن مع إبراهيم كوناتي وبرناردو سيلفا ومارك كوكوريا، كما أتم الفريق اتفاقه مع دينزيل دومفريس لاعب إنتر.

ريال مدريد بايرن ميونيخ أوليسي
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