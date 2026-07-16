الاتحاد السكندري يبدأ استعداده للموسم الجديد بثلاثية وديا

استهل الاتحاد السكندري ودياته استعدادا للموسم الجديد بالفوز على إسكندرية للبترول.

وحقق الاتحاد الفوز بنتيجة 3-1 بفضل ثلاثية أحمد عيد وحسام حسن وفادي فريد.

وقاد حمزة الجمل زعيم الثغر في المباراة الأولى عقب توليه تدريب الفريق.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.

وسبق أن قال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "حصلنا على خدمات نور علاء على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا، ونفاضل بين مدافع إيفواري وآخر نيجيري لتدعيم خط الدفاع".

وأضاف "جون إيبوكا كان المفترض أن ينضم لتدريبات الفريق يوم 10 يوليو، لكنه حصل على إذن لتأخير عودته حتى يوم 20 من الشهر الجاري بسبب مشاكل أسرية".

وأتم تصريحاته "إيبوكا لديه شرط جزائي في عقده قيمته 250 ألف دولار في حال رغبته في الرحيل".