الاتحاد المغربي يعلن استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب

الخميس، 16 يوليه 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد وهبي مدرب منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تجديد الثقة في محمد وهبي المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك عقب مشاركته في كأس العالم 2026.

وودع منتخب المغرب كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا 2-0.

وكشف الاتحاد المغربي في بيان رسمي اليوم الخميس: "يدعو الاتحاد المغربي لضرورة حماية المنتخب من الشائعات المغرضةن وإبعاد أي حسابات بما يضمن توفير الأجواء المناسبة بمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات."

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وأضاف "تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الوطني، بعد المشاركة الإيجابية والمشرفة، والتي تعد إنجازا يؤكد استمرارية التطور."

وأكمل "التحدي الحقيقي خلال الاستحقاقات المقبلة يتمثل في الحفاظ على المستوى الذي بلغه المنتخب الوطني، والعمل على تطويره بشكل مستمر."

وتابع بيان الاتحاد المغربي "النتائج لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة عمل متواصل انطلق قبل سنة 2018، حيث كان المنتخب يحتل المركز 84 عالميا، قبل أن يرتقي للمركز السادس في إنجاز يعكس التطور الكبير."

وأردف "خاض المنتخب في كأس العالم مباريات أمام منتخبات مصنفة ضمن العشرة الأوائل عالميا، ما يؤكد صعوبة المسار الذي واجهه المنتخب خلال البطولة."

كما ناقش الاتحاد المغربي في اجتماعه، تنظيم بطولة كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا.

وأشار بيان الاتحاد المغربي "الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين، وتعزيز التنسيق بينهما."

محمد وهبي مدرب المغرب كأس العالم 2030
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