صدارة أرجنتينية.. تعرف على تصنيف فيفا الجديد قبل نهائي كأس العالم

الخميس، 16 يوليه 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

استعاد منتخب الأرجنتين صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل نهائي كأس العالم 2026، بعدما عاد إلى المركز الأول، متفوقا على فرنسا.

وينتظر عشاق كرة القدم نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين الأحد المقبل على ملعب نيو يورك جيرسي.

وعاد منتخب الأرجنتين لصدارة التصنيف بعدما افتقدها بعد التعادل أمام سويسرا في الدور ربع النهائي وحقق الانتصار بركلات الترجيح.

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واستغل منتخب الأرجنتين هزيمة فرنسا أمام إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي كأس العالم، وحقق انتصارا مثيرا أمام إنجلترا ليتصدر التصنيف العالمي من جديد بـ1970.37 نقطة.

وحصل منتخب إسبانيا المركز الثاني متخطيا فرنسا بـ1965.61 نقطة فيما تواجد منتخب فرنسا في المركز الثالث بـ1948.97 نقطة.

وتواجد منتخب إنجلترا في المركز الرابع برصيد 1889.42.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم، بينما تلتقي فرنسا مع إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وعلى المستوى العربي، حقق منتخب مصر قفزة كبيرة في التصنيف، بعدما ارتقى من المركز الـ29 إلى الـ24، بفضل نتائجه خلال مشواره في كأس العالم.

وخاض منتخب مصر في كأس العالم 5 مباريات حقق الانتصار في مباراة وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة ليصبح منتخب مصر في المركز 24 عالميا والثالث إفريقيا خلف السنغال صاحب المركز 18 والمغرب في المركز السادس.

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