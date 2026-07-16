كأس العالم - قبل النهائي.. إصابة لامين يامال في مران إسبانيا

رفع لامين يامال مستوى التوتر في معسكر منتخب إسبانيا قبل نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو على ملعب نيوجيرسي.

والتقطت العدسات يامال وهو يعاني على المستوى البدني خلال المران.

وشوهد اللاعب وهو يضع ضمادة على فخده الأيسر حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ولم يتم الكشف بعد عن موقف اللاعب من خوض المران الرئيسي للمنتخب الإسباني أو حتى التقرير الطبي لإصابته.

وظهر لامين وهو يعرج عقب نهاية مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي والتي انتهت بالفوز 2-0.

ويمتلك منتخب إسبانيا يوما إضافيا عن الأرجنتين من أجل التحضير للنهائي بعدما لعب يوم الثلاثاء فيما لعب التانجو يوم أمس الأربعاء.

وخلال كأس العالم سجل لامين يامال هدفا وحيدا في 7 مواجهات بنسخة 2026.

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ووصل منتخب إسبانيا للنهائي للمرة الثانية بعد 2010 التي توج بلقبها.

فيما وصل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السابعة تاريخيا والثانية على التوالي بعد نسخة 2022 التي توج خلالها بلقبه الثالث.

وتفوق منتخب إسبانيا في كأس العالم على كل من السعودية وأوروجواي والنمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا للوصول للنهائي، بينما تعادلوا فقط مع كاب فيردي.

وتفوق منتخب الأرجنتين في كأس العالم على كل من الجزائر والنمسا والأردن وكاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا للوصول للنهائي.