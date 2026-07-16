مدرب نانت: لا نعرف مكان مصطفى محمد.. ولا يجيب على اتصالاتنا

الخميس، 16 يوليه 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

كشف ميشيل دير زاكاريان مدرب نانت الفرنسي، عن موقف مصطفى محمد مع الفريق في الموسم المقبل.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وهبط نانت إلى دوري الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري الموسم الماضي.

وقال ميشيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لوريان الودية: "لا نعرف مكان مصطفى محمد، نتصل به وأحيانا لا يجيب."

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وأضاف مدرب نانت "فرضنا عقوبات مالية عليه، ولا ندفع له مرتبه."

وأتم "اللاعب لا يريد الحضور إلى العمل، هو المخطئ وليس نحن."

ويلتقي نانت أمام لوريان الخامسة مساء السبت، في ثاني وديات الفريق لانطلاق الموسم المقبل.

وسبق أن حقق نانت الفوز في الودية الأولى أمام فريق فلوري، من دوري الدرجة الثالثة، بخماسية نظيفة.

ويتبقى لمصطفى محمد عاما في عقده مع نانت.

وخاض مصطفى محمد 136 مباراة مع نانت منذ انضمامه قبل 3 أعوام، وسجل خلالهم 29 هدفا.

وانطلقت فترة إعداد نانت للموسم الجديد، قبل 3 أسابيع، يوم 24 يونيو.

نانت مصطفى محمد
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