"20 عاما مليئة بالكفاح".. أحمد عادل عبد المنعم يعلن اعتزاله

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي والأهلي والجونة ومصر للمقاصة السابق اعتزاله كرة القدم.

واعتزل أحمد عادل عبد المنعم اعتزاله بعد مسيرة طويلة شهدت تتويجه بـ 24 بطولة مختلفة.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "فيسبوك"

لكل بداية نهاية، واليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب.

20 عاما في الدوري المصري كانت مليئة بالكفاح والتعب والإخلاص والتفاني.

أنعم الله عليّ، خلال هذه السنوات، بالتتويج بأكثر من 24 بطولة مع الكيان العظيم، النادي الأهلي.

وعلى مدار هذه الرحلة، لم يتخلَّ عني جمهور النادي الأهلي يومًا، وظل سندًا وداعمًا لي، حتى وأنا خارج أسوار النادي.

شكرًا جمهور النادي الأهلي.

شكرًا جمهور مصر.

وسأظل ممتنًا لكل مدرب، ولكل مسؤول، ولكل زملائي اللاعبين الذين سهّلوا عليّ هذه الرحلة.

شكرًا النادي الأهلي العظيم.

شكرًا نادي مصر للمقاصة.

شكرًا نادي الجونة.

شكرًا النادي الإسماعيلي العريق.

وشكرًا لأسرتي على تحملها مشقة هذه الرحلة، وعلى دعمها ومساندتها لي في كل الأوقات.

واليوم، تنتهي رحلتي كلاعب، ورغم صعوبة هذا القرار، فإن ما يهوّن عليّ هو أنني أبدأ رحلة جديدة داخل بيتي، النادي الأهلي.

الحارس البالغ 39 عاما خاض خلال مسيرته 226 مباراة في جميع المسابقات خرج بشباك نظيفة في 81 مباراة واستقبل 211 هدفا.

وبدأ أحمد عادل في صفوف ناشئين وشباب الأهلي وتدرج حتى الفريق الأول الذي صُعّد له في 2007.

واستمر نجل عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق بقميص الأحمر حتى 2018.

ورحل حينها لصفوف مصر للمقاصة لمدة موسمين ثم قضى موسما مع الجونة.

وانضم لصفوف الإسماعيلي في 2021 واستمر بقميص الفريق حتى نهاية الموسم المنقضي.