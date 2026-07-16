في الجول يكشف موقف الأهلي من مركز حراسة المرمى

الخميس، 16 يوليه 2026 - 18:21

كتب : FilGoal

رباعي حراس مرمى الأهلي - محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - حمزة علاء

حدد النادي الأهلي موقفه من إمكانية تدعيم مركز حراسة المرمى هذا الصيف.

محمد سيحا

النادي : الأهلي

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قرر عدم تدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق مهما كان موقف مصطفى شوبير الحارس الأساسي.

ولن يبرم الأهلي أي صفقة في مركز حراسة المرمى، حتى إذا احترف مصطفى شوبير في الخارج.

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وتضم قائمة الأهلي حاليا في مركز حراسة المرمى، محمد الشناوي الحارس المخضرم، مع مصطفى شوبير الحارس الأساسي للأهلي ومنتخب مصر مؤخرا، بجانب محمد سيحا، وحمزة علاء حارسا المنتخب الأولمبي السابق، ومصطفى مخلوف بعد انتهاء إعارته إلى مودرن سبورت.

وبدأ الأهلي فترة إعداده للموسم الجديد بقيادة الحسين عموتة، ولكن دون اللاعبين الدوليين على أن ينضموا تباعا بعد نهاية فترة إجازتهم عقب نهائيات كأس العالم، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في إسبانيا نهاية يوليو الجاري.

وقد تتخلل فترة الإعداد في إسبانيا، مباراة ودية ضد برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس، على أن يعلن الأهلي وبرشلونة عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الدوري المصري الأهلي مصطفى شوبير محمد الشناوي حمزة علاء محمد سيحا مصطفى مخلوف
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