تقرير: مباراة إنجلترا وفرنسا مهددة بالتأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية

تتزايد المخاوف بشأن احتمالية تأجيل مباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث المقررة الثانية عشر صباح يوم الأحد (الخامسة بتوقيت ميامي الأمريكية)، على استاد هارد روك.

وتشير توقعات الطقس التي كشفت عنها بي بي سي، إلى درجات حرارة خانقة تصل إلى 33 درجة مئوية بالإضافة إلى أمطار رعدية، بين الساعة 12 ظهرًا والساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وخسر منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف النهائي بنتيجة 2-1، فيما خسر منتخب فرنسا أمام إسبانيا في نصف النهائي الآخر 2-0.

وتنص القواعد على حدوث عواصف رعدية في نطاق 8 أميال من ملعب المباراة المكشوف، ستؤدي تلقائيا إلى تأخير المباراة لمدة 30 دقيقة.

ونفس الأمر في حالة رصد ضربة أخرى خلال 30 دقيقة، يتم إعادة ضبط العد التنازلي لمدة 30 دقيقة.

وتأجلت مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ 16 لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف المتوقعة.

وكانت تلك المباراة الثالثة التي تتوقف فيها مباراة بكأس العالم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا، بعد الخسارة أمام الأرجنتين: "لا أحد من لاعبينا ولا أحد من اللاعبين الفرنسيين يريد خوض هذه المباراة."

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم العاشرة مساء الأحد، بين إسبانيا والأرجنتين.