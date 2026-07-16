في الجول يكشف موقف الأهلي من أفشة وشريف وبن رمضان.. وثلاثي ستتم إعارته

استقر النادي الأهلي على موقف بعض اللاعبين في قائمته من الموسم الجديد، وذلك بعدما استلم الحسين عموته مهمته كمدرب جديد للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي استقر على بقاء محمد علي بن رمضان لاعب الوسط التونسي، وذلك بسبب رغبة الحسين عموتة مدرب الفريق في استمراره.

يأتي الاستقرار على استمرار بن رمضان برغم رغبة نادي الشمال القطري في ضمه.

من جهة أخرى، تزايدت فرص محمد مجدي "أفشة" لاعب الوسط في الاستمرار مع الفريق بعدما كان قريبا من الرحيل بشكل نهائي.

وكان أفشة قد قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي رفقة الاتحاد السكندري.

الأهلي استقر كذلك على إعارة مصطفى العش، وعمر الساعي إلى النادي المصري مجددا.

الساعي والعش كانا معارين إلى المصري في الموسم المنقضي، وشاركا في تتويج النسور الخضراء بكأس عاصمة مصر.

وأخيرا، استقر الأهلي كذلك على إعارة أحمد عيد وعمر كمال ظهيرا الجنب الأيمن في الفريق، أو بيع من يصله عرضا مناسبا بينهما.

وبدأ الأهلي فترة إعداده للموسم الجديد بقيادة الحسين عموتة، ولكن دون اللاعبين الدوليين على أن ينضموا تباعا بعد نهاية فترة إجازتهم عقب نهائيات كأس العالم، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في إسبانيا نهاية يوليو الجاري.

وقد تتخلل فترة الإعداد في إسبانيا، مباراة ودية ضد برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس، على أن يعلن الأهلي وبرشلونة عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.