كأس العالم - لوكاس دين: نهاية حلم طفل صغير.. وما زالت أمامنا فرصة الوصول لمنصة التتويج

عبر لوكاس دين ظهير منتخب فرنسا، عن مشاعره عقب الخروج أمام إسبانيا من نصف نهائي كأس العالم، مشيرا إلى صعوبة تقبل الهزيمة، ومؤكدا أن الديوك لا يزال أمامها فرصة لإنهاء البطولة على منصة التتويج.

وتعرض منتخب فرنسا لهزيمة أمام إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء في إطار الدور نصف النهائي ليضرب موعدا مع إنجلترا في مباراة تحديد الثالث والرابع.

وقال دين عبر حسابه الرسمي انستجرام: "انتهى الأمر نهاية حلم، حلم طفل صغير، وربما حلم آلاف الأشخاص الذين يدعموننا".

وواصل "لطالما تخيلنا أشياء كثيرة، وفي كثير من الأحيان كانت أجملها، لكن نهاية الحلم قد تكون صعبة أحيانا، والاستيقاظ منه يكون أكثر قسوة، أصعب شيء اليوم هو العثور على الكلمات للتعبير عن خيبة الأمل الهائلة التي نشعر بها".

وأردف "أشعر أولا بخيبة أمل من نفسي، وأشعر بخيبة أمل أيضا بسبب هذا الفريق، وبسبب كل الجهود التي بذلناها، وبسبب هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين".

وأتم "رغم خيبة الأمل الهائلة، ما زلت فخورا بتمثيل بلدنا بكل ثرائه وتنوعه وبكل الأشخاص الذين يشكلونه، شكرا على كل شيء، على دعمكم وعلى كل هذه المشاعر، كنتم رائعين طوال البطولة، لم ينته الأمر، لا يزال أمامنا منصة التتويج التي نسعى للوصول إليها".

وسيخوض منتخب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث والرابع صباح يوم الأحد المقبل على ملعب ميامي.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026 الأحد المقبل على ملعب نيو يورك جيرسي.