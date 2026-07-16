خبر في الجول – الأهلي يحسم مصير ثلاثي الأجانب العائد من الإعارة.. ورصد جناح جديد

الخميس، 16 يوليه 2026 - 17:39

كتب : FilGoal

منصف بقرار

يواصل النادي الأهلي تحضيراته لانطلاق منافسات الموسم الجديد، ويأتي ملف الثلاثي الأجنبي المعار على رأس الملفات التي يحسم الأهلي في حسمها.

ويتولى المغربي حسين عموتة مهمة تدريب الأهلي خلفا للدنماركي يس توروب.

وتضم قائمة أجانب الأهلي حتى الآن كل من الرباعي المغربي أشرف داري وأشرف بنشرقي ويوسف بلعمري ورضا سليم والثنائي التونسي محمد علي بن رمضان ومحمد الضاوي "كريستو" بالإضافة إلى السلوفيني نيتس جراديشار.

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فيما رحل المالي أليو ديانج لصفوف فالنسيا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأهلي، وإيلستن كاميتشو لاعب كاب فيردي عقب نهاية إعارته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي استقر على رحيل الثلاثي، أشرف داري، ورضا سليم، ومحمد كريستو، حتى لو عن طريق فسخ التعاقد وتسوية مستحقاتهم.

وقضى المغربي رضا سليم الموسم المنصرم في صفوف الجيش الملكي.

فيما لعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" بصفوف النجم الساحلي.

وقضى المغربي أشرف داري الجزء الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي كالمار السويدي.

رصد جناح جديد

كما علم FilGoal.com أن الأهلي يرغب في ضم جناح هجومي أجنبي جديد بخلاف تدعيم مركز رأس الحربة بثنائي أجنبي.

الأهلي يخطط لضم جناح أجنبي ومهاجم أجنبي آخر، بخلاف الجزائري منصف بقرار الذي بات قريبا من ارتداء القميص الأحمر.

ووفقا لقواعد القيد التي أقرها اتحاد الكرة التي أعلنت للموسم الجديد، يُسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في الفريق الأول في كل نادي من أندية القسم الأول.

كما لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

الأهلي منصف بقرار
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