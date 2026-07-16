كأس العالم - ديشامب: أمر مؤلم عندما لا تصل للنهائي.. ومباراة المركز الثالث ليست ودية

شدد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، على أن الخسارة أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم مؤلمة، مشددا على أهمية تحقيق الفوز على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتعرض منتخب فرنسا لهزيمة أمام إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء في إطار الدور نصف النهائي ليضرب موعدا مع إنجلترا في مباراة تحديد الثالث والرابع.

وقال ديشامب عبر الحساب الرسمي للاتحاد الفرنسي: "عندما لا تصل إلى النهائي الذي كنت تريده، نعم، لا بد أن يؤلمك الأمر، ومن الجيد أن نشعر بالألم، خسرنا أمام منتخب إسباني جيد رفع مستواه".

وواصل "هذه ليست مباراة ودية، هناك المركز الثالث على المحك، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه، هذا واجبنا تجاه أنفسنا، وتجاه ما يمثله هذا القميص، وتجاه كل الجماهير التي تدعمنا".

وسيخوض منتخب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث والرابع صباح يوم الأحد المقبل على ملعب ميامي.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026 الأحد المقبل على ملعب نيو يورك جيرسي.