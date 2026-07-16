خبر في الجول - سببان لرفض الأهلي عرض احتراف محمد عبد الله
الخميس، 16 يوليه 2026 - 17:30
كتب : FilGoal
رفض النادي الأهلي عرضا أوروبيا لضم جناحه الصاعد محمد عبد الله هذا الصيف.
محمد عبد الله الحداد
النادي : الأهلي
وقضى عبد الله النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا لنادي سيراميكا كليوباترا.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي رفض عرضا أوروبيا لضم لمحمد عبدالله مقابل 300 ألف يورو بسبب قيمة اللاعب الفنية.
كما يرى النادي الأهلي أن المقابل المادي ضعيف للغاية مقارنة بقيمة اللاعب الفنية.
وقدم نادي زيورخ السويسري الذي يقوده مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق عرضا لضم محمد عبد الله خلال الأيام الماضية.
ويعلم كولر قدرات محمد عبد الله جيدا وسبق أن منحه الفرصة في المشاركة مع الأهلي.
ولعب محمد عبد الله 20 مباراة مع الأهلي وصنع 4 أهداف.
ومع سيراميكا كليوباترا لعب محمد عبد الله 10 مباريات وسجل هدفا.
ويجيد محمد عبد الله اللعب في مركز الجناح الأيمن.
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