أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع بروج من أجل ضم تزوليس

توصل أرسنال إلى اتفاق مع كلوب بروج من أجل التعاقد مع الجناح اليوناني كريستوس تزوليس، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأضاف التقرير أن الصفقة وصلت لمرحلة الرتوش الأخيرة

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حدده النادي البلجيكي للموافقة على البيع.

في حالة إتمام الصفقة، سيوقع الدولي اليوناني على عقد يربطه بأرسنال لمدة 5 مواسم.

وسمح بروج للاعب بالسفر إلى إنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما كان يستهدف الانتقال للمدفعجية، إذ جعل أرسنال أولويته طوال فترة المفاوضات، وفقا للتقرير.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، برز كريستوس تزوليس كأحد أبرز المرشحين لتعويض لياندرو تروسارد الذي رحل لبشكتاش التركي.

في الوقت نفسه، ذكرت إذاعة TEAMtalk أن التعاقد المحتمل مع كريستوس تزوليس لن يؤثر على مساعي أرسنال للتعاقد مع مورجان روجرز لاعب أستون فيلا.

ويقدم كريستوس مستويات مميزة مع الفريق البلجيكي، إذ سجل 43 هدفًا وصنع 45 في 104 مباريات.

وفي الموسم الماضي، لعب الجناح اليوناني 52 مباراة مع بروج بمختلف المسابقات، وسجل 22 هدفا وصنع 29.

على الصعيد الدولي، شارك تزوليس في 34 مباراة دولية مع منتخب اليونان، وسجل 9 أهداف.