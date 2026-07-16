كرة سلة - 4 مجموعات.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط الرجال

الخميس، 16 يوليه 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن جدول مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط للرجال لموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة دوري المرتبط يوم 18 سبتمبر المقبل بمنافسات ذهاب الدور التمهيدي، الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بين فريقي الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، وذلك بمشاركة 16 فريقًا.

وتعد بطولة دوري المرتبط التي يتحدد من خلالها مواجهات الدور الأول لبطولة دوري السوبر المؤهلة للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط السيدات كرة سلة - الثانية على التوالي.. منتخب الناشئات يخسر أمام كندا في بطولة العالم كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يخسر أمام نيوزيلندا في بداية مشواره بكأس العالم كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئات

ويشارك في المسابقة 16 فريقًا، وهم: الأهلي، الاتحاد السكندري، المصرية للاتصالات، الزمالك، بتروجيت، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، القناة، طلائع الجيش، هليوبوليس، الأولمبي، أصحاب الجياد، الصيد، الزهور، ألعاب دمنهور.

وتم تقسيم الفرق على 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الفائز في مباريات الرجال والمرتبط تحت 16 عامًا على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية للتأهل لدور الثمانية.

جدول مباريات الدور التمهيدي (مرحلة الذهاب)

الجولة الأولى - يوم 18 سبتمبر 2026

الأهلي × أصحاب الجياد

بتروجيت × القناة

المصرية للاتصالات × الزهور

الزمالك × ألعاب دمنهور

الاتحاد السكندري × الصيد

سبورتنج × طلائع الجيش

الجزيرة × الأولمبي

سموحة × هليوبوليس

الجولة الثانية - يوم 21 سبتمبر 2026

القناة × الأهلي

أصحاب الجياد × بتروجيت

طلائع الجيش × الاتحاد السكندري

الصيد × سبورتنج

هليوبوليس × المصرية للاتصالات

الزهور × سموحة

الأولمبي × الزمالك

ألعاب دمنهور × الجزيرة

الجولة الثالثة – 24 سبتمبر 2026

الأهلي × بتروجيت

القناة × أصحاب الجياد

الاتحاد السكندري × سبورتنج

طلائع الجيش × الصيد

المصرية للاتصالات × سموحة

هليوبوليس × الزهور

الزمالك × الجزيرة

الأولمبي × ألعاب دمنهور

الأهلي الزمالك الاتحاد كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط السيدات كرة سلة - الثانية على التوالي.. منتخب الناشئات يخسر أمام كندا في بطولة العالم كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يخسر أمام نيوزيلندا في بداية مشواره بكأس العالم كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئات سلة - الزمالك يعلن اسم مدربه الجديد كرة سلة – منتخب مصر يهزم أوغندا ويتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم كرة سلة – منتخب مصر يهزم أنجولا في تصفيات كأس العالم كرة سلة - لاعبان مصريان يشاركان في NBA G League لأول مرة
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يحسم مصير ثلاثي الأجانب العائد من الإعارة.. ورصد جناح جديد 8 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - ديشامب: أمر مؤلم عندما لا تصل للنهائي.. ومباراة المركز الثالث ليست ودية 13 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - سببان لرفض الأهلي عرض احتراف محمد عبد الله 17 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع بروج من أجل ضم تزوليس 22 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في قائمة الموسم المقبل 25 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - 4 مجموعات.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط الرجال 26 دقيقة | كرة سلة
السويحلي ينفي التعاقد مع تراوري 28 دقيقة | الوطن العربي
آس: فالفيردي القائد الأول لـ ريال مدريد.. وفينيسيوس ثانيا 47 دقيقة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس