السويحلي ينفي التعاقد مع تراوري

نفي نادي السويحلي الليبي الأخبار التي تفيد بتفاوض الفريق مع برتراند تراوري نجم منتخب بوركينا فاسو.

وأصدر النادي بيانا رسميا نفى خلاله وجود أي تواصل مع اللاعب البوركيني، مشيرا إلى أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وقال السويحلي في البيان الرسمي: "بالنظر إلى ما يتم تداوله من شائعات، نؤكد عدم وجود أي تواصل رسمي، أو حتى مجرد فتح خط للمفاوضات مع اللاعب البوركيني برتراند تراوري، وأن كل ما يتداول في هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة".

وواصل "في الوقت الذي ينشغل فيه النادي بالعمل الفعلي وبناء الفريق للمرحلة المقبلة، لا يسعنا إلا أن نعرب عن استغرابنا الشديد من الطريقة المريبة التي تتبعها بعض القنوات الإعلامية والمنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في تداول هذه الأخبار، مقدمة نفسها للجمهور الرياضي تحت قناع الإعلام والمهنية".

وتابع "مهنة الصحافة تبدأ بخطوة بسيطة تُدعى التحقق من المصدر، وهي خطوة يبدو أنها سقطت عمدا من قواميس البعض مقابل البحث عن التفاعل السريع".

وأتم "نهيب بكافة المنصات الإعلامية توخي الدقة والموضوعية، ونؤكد أن أي معلومات تخص تعاقدات النادي لا يُعتد بها ما لم تصدر حصرا عبر حساباتنا الرسمية، بصفتها المصدر الوحيد والمسؤول عن أخبار الفريق".

وخاض تراوري تجربته الأخيرة مع فريق سندرلاند وحاليا اللاعب بدون فريق مما زاد من الشائعات حول مستقبله في الأيام الماضية.