آس: فالفيردي القائد الأول لـ ريال مدريد.. وفينيسيوس ثانيا

الخميس، 16 يوليه 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

فالفيردي - ريال مدريد

استقر ريال مدريد على ترتيب قادة الفريق قبل انطلاق موسم 2026-2027، بعد رحيل داني كارباخال القائد السابق.

ويستعد ريال مدريد حقبة جديدة الموسم المقبل تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكشفت صحيفة آس عن أن فيديريكو فالفيردي أصبح القائد الأول للفريق، يليه فينيسيوس جونيور.

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ويأتي في المرتبة الثالثة تيبو كورتوا، ثم رودريجو في المركز الرابع.

وجاءت هذه التغييرات بعد رحيل داني كارباخال، الذي كان يحمل شارة القيادة خلال الموسم الماضي.

ويعتمد ريال مدريد في اختيار القائد على أقدمية اللاعبين داخل الفريق، وهو ما منح فالفيردي الشارة.

وسبق لفالفيردي ارتداء شارة القيادة في مناسبات سابقة، قبل أن يصبح القائد الأول بشكل رسمي.

وكان اللاعب الأوروجواياني قد انضم إلى ريال مدريد في 2016 قادما من بينيارول، قبل أن يخرج معارا إلى ديبورتيفو لاكورونيا، ثم يعود للفريق الأول منذ 2018.

ومن المنتظر أن يعتمد جوزيه مورينيو على فالفيردي كأحد الركائز الأساسية خلال الموسم الجديد.

كما يشهد الفريق غيابات عدة في بداية التحضيرات بسبب الإصابات، أبرزها كورتوا ورودريجو.

ويأمل ريال مدريد في بداية قوية للموسم الجديد، في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق.

ريال مدريد الدوري الإسباني فيديريكو فالفيردي
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