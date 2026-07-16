كرة طائرة - "صفقة من العيار الثقيل".. بتروجت يعلن ضم أحمد صلاح

أعلن نادي بتروجت ضم أحمد صلاح لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة.

وكشف نادي بتروجت عن ضم أحمد صلاح لمدة موسم واحد.

وجاء بيان بتروجت كالآتي:

"في صفقة من العيار الثقيل، نجح مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة سامح مبروك في التعاقد مع أسطورة الكرة الطائرة المصرية أحمد صلاح، لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الرياضي الجديد".

"ويُعد انضمام أحمد صلاح إضافة فنية كبيرة، لما يمتلكه من خبرات دولية ومسيرة حافلة بالإنجازات مع المنتخب الوطني والأندية، في إطار خطة النادي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية".

"ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لظهوره الأول بالقميص البترولي، في انتظار أن يواصل "الماكينة البشرية" كتابة فصل جديد من الإنجازات مع بتروجت".

ويملك أحمد صلاح مسيرة مميزة في تاريخ مشاركاته بالكرة الطائرة.

وكانت أبرز محطات أحمد صلاح مع فريق الأهلي وتوج بكافة البطولات الممكنة كما شارك في كأس العالم للأندية.

وتوج صلاح مع فريق السويحلي الليبي بلقب بطولة إفريقيا العام الماضي وحصد وقتها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وكانت آخر محطات صلاح مع نادي مصافي الشمال العراقي.