اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح لعضوية رابطة الأندية

الخميس، 16 يوليه 2026 - 16:28

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية.

ويأتي ذلك القرار وفقا لأحطام لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2026، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

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وتُجرى انتخابات مجلس إدارة الرابطة يوم الاثنين 27 يوليو 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُسفر الانتخابات المقرر إقامتها يوم 27 عن مجلس إدارة الرابطة للموسم الرياضي 2026/2027.

ولم يتم الإعلان عن موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري حتى الآن.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

ويترأس أحمد دياب رابطة الأندية منذ تدشينها عام 2021.

وتتولى رابطة الأندية المصرية إدارة وتنظيم مسابقات كرة القدم المحلية وعلى رأسها الدوري المصري وكأس الرابطة.

ويقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.

رابطة الأندية اتحاد الكرة
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