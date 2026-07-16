عكاظ: الهلال يخيّر سالم الدوسري بعد قرار إنزاجي بعدم الاعتماد عليه

الخميس، 16 يوليه 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

ذكرت جريدة عكاظ أن إدارة الهلال أبلغت سالم الدوسري بأن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق لا يضعه ضمن خياراته الأساسية للموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن الإدارة أكدت للدوسري أن القرار النهائي بشأن مستقبله متروك له.

وذلك سواء بالاستمرار مع الهلال وتقبل الدور الذي حدده الجهاز الفني، أو دراسة العروض والانتقال إلى فريق آخر هذا الصيف.

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وأشار التقرير إلى أن سالم الدوسري لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن.

إذ يواصل تقييم الخيارات المتاحة أمامه قبل حسم مستقبله خلال الأيام القادمة.

وذلك في ظل المتغيرات الفنية التي يشهدها الفريق مع انطلاق الموسم الثاني مع إنزاجي.

وكان مستقبل إنزاجي على المحك هذا الصيف، لكن إدارة الهلال فضلت الاستمرار معه.

إلى ذلك، رفض سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي فكرة الاعتزال الدولي، عقب خروج الأخضر من الدور الأول من بطولة كأس العالم 2026، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن سالم - 34 عامًا - قرر الاستمرار، وقيادة الأخضر في المنافسات المقبلة، التي يأتي في مقدمتها بطولتا خليجي 27، وكأس آسيا، وتستضيفها السعودية في سبتمبر ويناير المقبلين.

وغاب سالم عن التسجيل مع الصقور في مونديال 2026، بعد أن لعب 90 دقيقة أمام أوروجواي 1ـ1.

ومثلها أمام إسبانيا، كما شارك في 66 دقيقة أمام كاب فيردي.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال منحت سالم وبقية اللاعبين الدوليين إجازة خاصة لمدة 18 يومًا، بعد نهاية المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.

وسجل سالم مواجهته الـ111 الدولية بعد مشاركته الأخيرة ضد كاب فيردي.

فيما يعد الهداف الثامن في تاريخ المنتخب السعودي، بـ26 هدفًا.

الهلال سالم الدوسري
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