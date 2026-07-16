خبر في الجول - الزمالك يسدد مستحقات الجزيري قبل المهلة.. والرباعي الأجنبي

الخميس، 16 يوليه 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

نجح نادي الزمالك في تسديد مستحقات سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق قبل انتهاء مهلة الإنذار المقدم من اللاعب.

وكان سيف الجزيري قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتقدر مستحقات الجزيري المتأخرة بقيمة 7 أشهر من تعاقده.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تسلم النادي خطاب تخصيص الأرض الجديدة بمدينة أكتوبر كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط السيدات محامي زيزو: الزمالك خسر قضيته ويجب أن يعترف بذلك.. ونراكم بالاستئناف أمام اتحاد الكرة الزمالك يعلن مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاته من زيزو

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سدد مستحقات الجزيري المتأخرة قبل انتهاء مهلة الإنذار الذي تقدم به اللاعب.

كما سدد النادي مستحقات اللاعبين الأجانب وهم خوان بيزيرا وشيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد.

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.

وفي سياق آخر يسعى نادي الزمالك لحل القضايا المتراكمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحصول على الرخصة الإفريقية.

وقلص الزمالك عدد القضايا المطالب بحلها إلى 6 قضايا، بخلاف قضية صلاح الدين مصدق التي تسببت في عقوبة تأديبية غير مشروطة بالسداد.

وبات الزمالك مطالبا بحل قضية إبراهيما نداي (مليون و800 ألف يورو) + قضيتي نادي أولكساندريا (800 ألف يورو) قبل يوم 25 يوليو للحصول على الرخصة الإفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات نداي قبل يوم 25 يوليو الجاري للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وانضم نداي إلى الزمالك صيف 2022 قادما من لوتسيرن السويسري ورحل من الزمالك صيف 2024.

وخاض مع الزمالك 52 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2023\24.

الدوري المصري الجزيري الزمالك
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح لعضوية رابطة الأندية الزمالك يعلن تسلم النادي خطاب تخصيص الأرض الجديدة بمدينة أكتوبر خبر في الجول - العسقلاني يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز كما كشف في الجول.. سعد سمير مديرا للكرة بـ سيراميكا كليوباترا المغرب الفاسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنجديدة رئيس الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين مدافع نيجيري وآخر إيفواري.. ولا توجد أزمة مع إيبوكا خبر في الجول - غزل المحلة يفسخ تعاقد موانجا بالتراضي تقرير كرواتي: دينامو زغرب يتوصل لاتفاق مع الأهلي لخوض بقرار مباراتي أبطال أوروبا
أخر الأخبار
داخل عقل دي لا فوينتي.. القصة الكاملة لهيمنة إسبانيا على فرنسا 58 ثاتيه | في المونديال
اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح لعضوية رابطة الأندية 2 دقيقة | الدوري المصري
عكاظ: الهلال يخيّر سالم الدوسري بعد قرار إنزاجي بعدم الاعتماد عليه 10 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الزمالك يسدد مستحقات الجزيري قبل المهلة.. والرباعي الأجنبي 11 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - هارت: إنجلترا فشلت في تطبيق ما فعلته مصر أمام الأرجنتين 22 دقيقة | في المونديال
الزمالك يعلن تسلم النادي خطاب تخصيص الأرض الجديدة بمدينة أكتوبر 50 دقيقة | الدوري المصري
مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة ساعة | في المونديال
أثليتك: أستون فيلا يرغب في ضم بالينيا ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس