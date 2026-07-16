خبر في الجول - الزمالك يسدد مستحقات الجزيري قبل المهلة.. والرباعي الأجنبي

نجح نادي الزمالك في تسديد مستحقات سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق قبل انتهاء مهلة الإنذار المقدم من اللاعب.

وكان سيف الجزيري قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتقدر مستحقات الجزيري المتأخرة بقيمة 7 أشهر من تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سدد مستحقات الجزيري المتأخرة قبل انتهاء مهلة الإنذار الذي تقدم به اللاعب.

كما سدد النادي مستحقات اللاعبين الأجانب وهم خوان بيزيرا وشيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد.

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.

وفي سياق آخر يسعى نادي الزمالك لحل القضايا المتراكمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحصول على الرخصة الإفريقية.

وقلص الزمالك عدد القضايا المطالب بحلها إلى 6 قضايا، بخلاف قضية صلاح الدين مصدق التي تسببت في عقوبة تأديبية غير مشروطة بالسداد.

وبات الزمالك مطالبا بحل قضية إبراهيما نداي (مليون و800 ألف يورو) + قضيتي نادي أولكساندريا (800 ألف يورو) قبل يوم 25 يوليو للحصول على الرخصة الإفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات نداي قبل يوم 25 يوليو الجاري للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وانضم نداي إلى الزمالك صيف 2022 قادما من لوتسيرن السويسري ورحل من الزمالك صيف 2024.

وخاض مع الزمالك 52 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2023\24.