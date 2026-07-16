كأس العالم - هارت: إنجلترا فشلت في تطبيق ما فعلته مصر أمام الأرجنتين

انتقد جو هارت حارس مرمى منتخب إنجلترا أداء الفريق أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وقارن هارت بين أداء منتخب مصر ومنتخب إنجلترا ضد الأرجنتين.

وقال جو هارت عبر قناة بي بي سي: "لم أر أي أنماط لعب لمنتخب إنجلترا ليحافظ بها على الكرة".

وتابع "رغم كل العمل الشاق وكل ما مر به منتخب الأرجنتين في البطولة، لم يكن لدينا تلك الفكرة أو تلك الحيل الصغيرة".

وكشف هارت "مصر حافظت على هدوئها أمام الأرجنتين ونجحت في أن تستدرجهم في الخارج، ليخرج ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو من مكانهما".

واختتم هارت تصريحاته "عليك أن تخرجهما من الملعب وأن تبقى هادئا بالكرة وهو ما لم نفعله عكس ما فعلته مصر".

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.