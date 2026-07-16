كأس العالم - هارت: إنجلترا فشلت في تطبيق ما فعلته مصر أمام الأرجنتين

الخميس، 16 يوليه 2026 - 16:07

كتب : FilGoal

هدف ياسر إبراهيم - مصر ضد الأرجنتين

انتقد جو هارت حارس مرمى منتخب إنجلترا أداء الفريق أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وقارن هارت بين أداء منتخب مصر ومنتخب إنجلترا ضد الأرجنتين.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بي بي سي: إجراءات تأديبية متوقعة على الأرجنتين بسبب لافتة سياسية كأس العالم - "صنع هدفين".. ميسي رجل مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا كأس العالم - أرقام استثنائية بعد تأهل الأرجنتين التاريخي إلى النهائي كأس العالم - روني منتقدا توخيل: تراجعنا للخلف وتركنا الأرجنتين تضغط علينا

وقال جو هارت عبر قناة بي بي سي: "لم أر أي أنماط لعب لمنتخب إنجلترا ليحافظ بها على الكرة".

وتابع "رغم كل العمل الشاق وكل ما مر به منتخب الأرجنتين في البطولة، لم يكن لدينا تلك الفكرة أو تلك الحيل الصغيرة".

وكشف هارت "مصر حافظت على هدوئها أمام الأرجنتين ونجحت في أن تستدرجهم في الخارج، ليخرج ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو من مكانهما".

واختتم هارت تصريحاته "عليك أن تخرجهما من الملعب وأن تبقى هادئا بالكرة وهو ما لم نفعله عكس ما فعلته مصر".

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.

كأس العالم مصر إنجلترا جو هارت
نرشح لكم
داخل عقل دي لا فوينتي.. القصة الكاملة لهيمنة إسبانيا على فرنسا مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي مستمر بين ميسي ومبابي بملاحقة كين وبيلينجهام كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو كأس العالم - بيرن: تعاملنا بشكل جيد مع ميسي.. لكنه صنع هدفين في لحظة كأس العالم - المدرب الوطني يفوز.. تتويج مدرب نفس البلد باللقب مستمر كأس العالم - سيميوني: ميسي يقاتل كأنه الأصغر سنا
أخر الأخبار
داخل عقل دي لا فوينتي.. القصة الكاملة لهيمنة إسبانيا على فرنسا 15 دقيقة | في المونديال
اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح لعضوية رابطة الأندية 16 دقيقة | الدوري المصري
عكاظ: الهلال يخيّر سالم الدوسري بعد قرار إنزاجي بعدم الاعتماد عليه 24 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الزمالك يسدد مستحقات الجزيري قبل المهلة.. والرباعي الأجنبي 25 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - هارت: إنجلترا فشلت في تطبيق ما فعلته مصر أمام الأرجنتين 36 دقيقة | في المونديال
الزمالك يعلن تسلم النادي خطاب تخصيص الأرض الجديدة بمدينة أكتوبر ساعة | الدوري المصري
مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة ساعة | في المونديال
أثليتك: أستون فيلا يرغب في ضم بالينيا ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس