الزمالك يعلن تسلم النادي خطاب تخصيص الأرض الجديدة بمدينة أكتوبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تسلم النادي، اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة المخصصة للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشار الزمالك في بيانه إلى أن ذلك في خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروع إنشاء فرع جديد للقلعة البيضاء.

وجاء تسلم خطاب التخصيص عقب استكمال جميع الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح للنادي الانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة بتنفيذ المشروع.

وعلى الفور، سيبدأ مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، دراسة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء العمل على الأرض الجديدة، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، بما يسهم في إنشاء فرع جديد يواكب تطلعات أعضاء الجمعية العمومية، ويضم منشآت رياضية واجتماعية وخدمية متكاملة.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه تم، قبل أسبوع، توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري، لإنشاء فرع الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر.

وأعلن الزمالك توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات المقاولات الكبرى لإنشاء فرع النادي الجديد في أكتوبر.

وأوضح الزمالك في وقت سابق ببيان رسمي، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تضمنت إنشاء فرع النادي الرياضي والاجتماعي الجديد والمنطقة الاستثمارية الخاصة بالمشروع بمدينة حدائق أكتوبر.

وكشف الزمالك، عن الاتفاق مع شركة المقاولات على البدء في تنفيذ المشروع فور استلام الأرض.

وعقد مسؤولو الزمالك اجتماعا الشهر الماضي، مع مسؤولي وزارة الإسكان لبدء التحضيرات الخاصة بإنشاء فرع النادي الجديد.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وسحبت أرض الزمالك منذ شهر أغسطس الماضي، ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم. مما ترتب عليه تعرض الزمالك لإيقاف القيد في أكثر من مناسبة.

وفي ديسمبر الماضي، كشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال أشهر.